Шарий не явился на допрос. СБУ заявляет, что он скрывается от следствия

Сообщается, что на прошлой неделе Шарию объявили о подозрении по двум статьям - государственная измена и дискриминация граждан.

"22 февраля Анатолий Шарий был вызван для проведения следственных действий с участием подозреваемого, но он не явился. Его неявку можно трактовать, как сокрытие от следствия", - говорится в сообщении.

В то же время Шария и его адвоката Валентина Рыбина приглашают 25 февраля для ознакомления с материалами уголовного дела.