Шарій не з'явився на допит. СБУ заявляє, що він ховається від слідства

Повідомляється, що минулого тижня Шарію оголосили про підозру за двома статтями - державна зрада та дискримінація громадян.

"22 лютого Анатолія Шарія було викликано для проведення слідчих дій за участю підозрюваного, але він не з'явився. Його неявку можна трактувати, як переховування від слідства", - йдеться в повідомленні.

У той же час Шарія та його адвоката Валентина Рибіна запрошують 25 лютого для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.