Шарій не з'явився на допит. СБУ заявляє, що він ховається від слідства

Блогер Анатолій Шарій не з'явився на допит до Служби безпеки України. Це розцінюється як переховування від слідства.
Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.
Повідомляється, що минулого тижня Шарію оголосили про підозру за двома статтями - державна зрада та дискримінація громадян.
"22 лютого Анатолія Шарія було викликано для проведення слідчих дій за участю підозрюваного, але він не з'явився. Його неявку можна трактувати, як переховування від слідства", - йдеться в повідомленні.
У той же час Шарія та його адвоката Валентина Рибіна запрошують 25 лютого для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.
Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що Шарія можуть оголосити в розшук, якщо він не з'явиться на допит. При цьому про підготовку його можливої екстрадиції з Іспанії інформації поки немає.
СБУ відзначала, що Шарія підозрюють в дискредитації української державної політики, а також поширенні фейків про урядові ініціативи та події на Донбасі.