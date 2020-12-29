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У сербского лидера Боснии заявили, что он подарил Лаврову "семейную икону", - МИД

Автор: РБК-Украина

Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика после скандала с украинской иконой сообщил, что министру иностранных дел России была подарена "семейная икона". Но эти слова пока не подкреплены доказательствами.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, посольству Украины в Боснии и Герцеговине сообщили, что икона Святого Николая якобы "находилась во владении семьи из Республики Сербской" и является "семейной иконой".

"Однако никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельства попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и пути его приобретения в собственность остается открытым", - отметил Николенко.

Он также подчеркнул, что МИД в сотрудничестве с Минкультом, Офисом генпрокурора и Национальной полицией принимает меры, в том числе с привлечением возможностей Интерпола, чтобы установить, как украинская икона попала в Боснию.

Напомним, ранее сообщалось, что икону в 2018 году мог вывезти из оккупированного Луганска президент организации ветеранов Республики Сербской Душко Вукотич через российскую территорию. Сам он не опровергает и не подтверждает эту информацию.

Также сообщалось, что Украина просит Боснию вернуть икону для экспертизы.

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