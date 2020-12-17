Путин назвал условия вывода миротворцев из Приднестровья

Российская Федерация выведет своих миротворцев из Приднестровья, когда сложится благоприятная ситуация. Для этого должны быть выполнены несколько условий.

Об этом на итоговой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, Москва давно слышит от Запада требования вывести миротворческий контингент из Приднестровья. Он также подчеркнул, что избранный президент Молдовы Майя Санду также является представителем западных стран, поскольку имеет румынский паспорт.

"В целом, мы за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующая обстановка. Как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы. Как только пойдут все по пути мира и примирения ситуации", - отметил Путин.

Он добавил, что во время президенства Владимира Воронина стороны были близки к выводу миротворцев.

"Но в последний момент представители западных стран на него нажали, он отказался, отошел от прежних договоренностей. И решение приднестровского вопроса было отложено на неопределенный срок… Рано или поздно эта проблема должна быть решена", - подчеркнул Путин.

Напомним, ранее избранный президент Молдовы Майя Санду потребовала вывести войска и миротворцев Российской Федерации из Приднестровья.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что Киев продолжит настаивать на выводе российских миротворцев из этого региона.