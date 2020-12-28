Резников: миротворцы на Донбассе - один из вариантов реализации "Минска"

Возможность введения миротворцев на оккупированный Донбасс рассматривается как один из вариантов реализации минских соглашений. При этом мандат такой миссии должен быть согласован сторонами переговоров.

Об этом в интервью tsn.ua заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, введение миротворцев на Донбасс не является планом "Б" по урегулированию конфликта.

"Миротворцы - это один из вариантов решения в том числе базовой модели минских договоренностей", - отметил Резников.

Он также подчеркнул, что такая миссия должна контролировать и обеспечивать безопасность в "горячей точке". При этом в минских соглашениях говорится только о мониторинге ОБСЕ без миротворческого мандата. А в случае введения миссии в ее состав должны войти те, кому доверяют Украина и Россия.

"Какая это может быть миссия? Или это мандат Совета безопасности ООН, или ОБСЕ ... Это вопрос, опять же, переговоров и договоренностей. Есть довольно успешный пример 25 лет назад в Хорватии, когда в районе города Вуковар на границе с Сербией была миссия как раз с мандатом Совета безопасности ООН, которая 1,5 года обеспечивала переходный период, после чего были проведены местные выборы", - добавил Резников.

Напомним, ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявлял, что Украина пока не рассматривает вопрос размещения на Донбассе миротворцев ООН. Пока предлагается увеличить численность персонала мониторинговой миссии ОБСЕ.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал две причины для России вывести войска с Донбасса.