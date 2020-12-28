Резніков: миротворці на Донбасі - один з варіантів реалізації "Мінська"

Можливість введення миротворців на окупований Донбас розглядається як один з варіантів реалізації мінських угод. При цьому мандат такої місії має бути погоджений сторонами переговорів.

Про це в інтерв'ю tsn.ua заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, введення миротворців на Донбас не є планом "Б" щодо врегулювання конфлікту.

"Миротворці - це один з варіантів рішення в тому числі базової моделі мінських домовленостей", - зазначив Резніков.

Він також підкреслив, що така місія має контролювати і забезпечувати безпеку в "гарячій точці". При цьому в мінських угодах йдеться лише про моніторинг ОБСЄ без миротворчого мандата. А в разі введення місії до її складу мають увійти ті, кому довіряють Україна і Росія.

"Яка це може бути місія? Або це мандат Ради безпеки ООН, або ОБСЄ ... Це питання, знову ж таки, переговорів і домовленостей. Є досить успішний приклад 25 років тому в Хорватії, коли в районі міста Вуковар на кордоні з Сербією була місія якраз з мандатом Ради безпеки ООН, яка 1,5 року забезпечувала перехідний період, після чого були проведені місцеві вибори", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявляв, що Україна поки не розглядає питання розміщення на Донбасі миротворців ООН. Поки пропонується збільшити чисельність персоналу моніторингової місії ОБСЄ.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав дві причини для Росії вивести війська з Донбасу.