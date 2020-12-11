Размещение миротворцев ООН на Донбассе пока не рассматривается, - Арестович

Украина пока не рассматривает вопрос размещения на Донбассе миротворцев ООН. Украинская сторона предлагает в 4 раза увеличить состав миссии ОБСЕ.

Об этом заявил на брифинге советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"Дорожная карта, которую обнародовал президент Порошенко. Ну я очень рад, что он полностью поддерживает план совместных шагов, которые предложила украинская делегация ТКГ, они совпадают на 99%. Единственное отличие - это миротворцы ООН. Мы также говорим об увеличении состава миссии ОБСЕ в четыре раза", - заявил он.

ООН пока не рассматривают, потому что Россия имеет право вето в этой организации, так ситуация может затянуться еще на год, объяснил Арестович.

Напомним, украинская сторона СЦКК фиксирует увеличение случаев применения снайперов российско-оккупационными силами на Донбассе. В ноябре вражеские снайперы четыре раза обстреливали позиции ООС.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.