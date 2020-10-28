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Конституционный суд заявил о давлении со стороны НАБУ и НАПК

Новина українською → Киев, Среда 28 октября 2020 16:09
Конституционный суд заявил о давлении со стороны НАБУ и НАПК Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Конституционный суд Украины испытывает длительное давление со стороны антикоррупционных органов. Повлиять на работу суда также пытаются политики.

Об этом сообщается в заявлении КСУ.

В своем заявлении судьи обращаются к президенту Владимиру Зеленскому, главе Верховной рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю.

Суд утверждает, что в течение нескольких месяцев он находятся под давлением Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК), Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а также некоторых политиков.

"Незаконное влияние оказывается как на отдельных суддей, так и на суд в целом с целью остановки его работы, подрыва авторитета и потери общественного доверия", - сказано в заявлении.

Также отмечено, что "несмотря на обвинения в предвзятости и заангажированности, распространие компрометирующей информации касательно профессиональной деятельности суддей и угрозы касательно их криминального пресследования", суд и дальше будет работать независимо и в "интересах украинского народа".

Во вторник Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

В Офисе президента обращение депутатов в КСУ об отмене соответствующих антикоррупционных норм объяснили тем, что в Украине все еще есть "бизнесмены от политики", которые не приемлют, что их образ жизни, имущество и доходы должны быть под контролем.

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