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РФ совершает военное преступление: у Зеленского прокомментировали обыски в Крыму

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 12:10
РФ совершает военное преступление: у Зеленского прокомментировали обыски в Крыму Фото: постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич (president gov ua1)
Автор: Анастасия Рокитна

Представительство президента Украины в Автономной Республики Крым осуждает обыски российских силовиков у крымских татар. Это военное преступление.

Об этом говорится в заявлении представительства.

В заявлении говорится, что такие действия РФ направлены на преследование граждан исключительно за их политическую позицию или религию, которую они исповедуют.

"Россия в очередной раз совершает военное преступление, а настоящая цель оккупанта - уничтожить любые проявления сопротивления и солидарности в Крыму", - говорится в заявлении.

В представительства отметили, что эти факты фиксируют и передают в правоохранительные органы.

Отметим, сегодня утром российские силовики провели обыски у крымских татар. В ходе обысков задержали 7 человек.

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла два уголовных дела из-за обысков российских силовиков на полуострове.

Дела открыли по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенно-сти жилья) и ч. ст 2. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). За указанные незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Крыму прошли обыски у крымских татар в Красногвардейском, Симферопольском, Бахчисарайском районах, а также в Алуште.

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