РФ совершает военное преступление: у Зеленского прокомментировали обыски в Крыму

Представительство президента Украины в Автономной Республики Крым осуждает обыски российских силовиков у крымских татар. Это военное преступление.

Об этом говорится в заявлении представительства .

В заявлении говорится, что такие действия РФ направлены на преследование граждан исключительно за их политическую позицию или религию, которую они исповедуют.

"Россия в очередной раз совершает военное преступление, а настоящая цель оккупанта - уничтожить любые проявления сопротивления и солидарности в Крыму", - говорится в заявлении.

В представительства отметили, что эти факты фиксируют и передают в правоохранительные органы.

Отметим, сегодня утром российские силовики провели обыски у крымских татар. В ходе обысков задержали 7 человек.