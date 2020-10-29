Кабмин обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций

Кабинет министров Украины обязал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру электронных деклараций чиновников. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Только что на внеочередном заседании правительства, во исполнение решения СНБО приняли Распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки", - сообщил он.

Напомним, Конституционный суд Украины отменил право НАПК проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением закрыли доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Кроме того, представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что решения Конституционного суда против антикоррупционной инфраструктуры могут нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.