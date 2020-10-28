ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НАПК закрыл Единый реестр электронных деклараций

Новина українською → Киев, Среда 28 октября 2020 19:08
НАПК закрыл Единый реестр электронных деклараций Фото: глава НАПК Александр Новиков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В среду, 28 октября, Национальное агентство по предотвращению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Доступ к реестру не доступен с 19:00.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Это означает, что государственные органы и общественность больше не имеют открытого круглосуточного доступа к электронным декларациям чиновников, а НАПК прекращает их проверку, хранение и обнародование", - говорится в сообщении.

По словам главы ведомства Александра Новикова, закрытие реестра является сокрушительным поражением антикоррупционной реформы в Украине.

"Надеемся, что законодатели не будут игнорировать эту ситуацию, а в Украине еще будет шанс на государственный аппарат без коррупции", - отметил он.

Напомним, сегодня Конституционный суд заявил о многомесячном давлении со стороны НАПК и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Обращение было направлено к президенту, главе Верховной рады и премьер-министру.

Кроме того, вчера Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика НАПК декларации депутатов
NEWS
Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Водяного
РБК-Украинаинформационное агентство Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Водяного
DAILY
Цена победы: чем отметились местные выборы в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Цена победы: чем отметились местные выборы в Украине