НАПК закрыл Единый реестр электронных деклараций

В среду, 28 октября, Национальное агентство по предотвращению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Доступ к реестру не доступен с 19:00.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Это означает, что государственные органы и общественность больше не имеют открытого круглосуточного доступа к электронным декларациям чиновников, а НАПК прекращает их проверку, хранение и обнародование", - говорится в сообщении.

По словам главы ведомства Александра Новикова, закрытие реестра является сокрушительным поражением антикоррупционной реформы в Украине.

"Надеемся, что законодатели не будут игнорировать эту ситуацию, а в Украине еще будет шанс на государственный аппарат без коррупции", - отметил он.

Напомним, сегодня Конституционный суд заявил о многомесячном давлении со стороны НАПК и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Обращение было направлено к президенту, главе Верховной рады и премьер-министру.

Кроме того, вчера Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.