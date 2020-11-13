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Франция и Германия призвали Россию немедленно открыть КПВВ на Донбассе

Новина українською → Берлин, Пятница 13 ноября 2020 18:39
Франция и Германия призвали Россию немедленно открыть КПВВ на Донбассе Фото: Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: Дмитрий Левицкий

Берлин и Париж приветствуют выполнение Украиной своих обязательств по открытию двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Россия и подконтрольные ей боевики должны немедленно открыть все существующие переходы через линию разграничения.

Об этом говорится в совместном заявлении Германии и Франции, которое опубликовало немецкое Министерство иностранных дел.

Берлин и Париж призвали Россию использовать свое влияние для обеспечения выполнения договоренностей "нормандской четверки", ведь Москва, как отмечается в заявлении, несет общую ответственность за выполнение соглашений Парижского саммита.

"Конфликт не должен продолжаться за спиной населения, раскол не должен расширяться", - подчеркивается в заявлении Германии и Франции.

Отметим, речь идет о КПВВ "Счастье" и "Золотое", которые украинская сторона открыла 10 ноября. Однако подконтрольные России оккупационные администрации отказались начать пропуск населения через линию разграничения в Золотом и Счастье.

Напомним, по состоянию на сегодня, по данным пограничников, на Донбассе фактически работают только два КПВВ. Пропуск населения осуществляется только через КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Кроме того, вчера Украина в ОБСЕ потребовала от России объяснений, почему она и ее боевики срывают открытие КПВВ на Донбассе.

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