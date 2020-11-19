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Началось внеочередное заседание подгруппы ТКГ: что обсуждают

Новина українською → Киев, Четверг 19 ноября 2020 14:39
Началось внеочередное заседание подгруппы ТКГ: что обсуждают Фото ситуация на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня началось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ. Стороны разговаривают по видеосвязи.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Основным вопросом для обсуждения является разблокирование работы КПВВ.

"В 14:00 в режиме видеоконференции началось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ", - говорится в сообщении.

Сегодня утром украинская сторона предложила российской провести внеочередное заседание ТКГ. Главными темами предложили обмен пленными и разблокирование работы КПВВ.

Напомним, Украина намерена в 2021 году открыть сервисные центры на всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе и административной границе с Крымом.

Ранее МИД Украины заявил, что Россия не желает облегчить гуманитарную ситуацию на Донбассе, блокируя работу пунктов пропуска.

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