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В Раде просят отложить увольнение министра экологии Абрамовского

Автор: Ульяна Безпалько

Во время сегодняшнего заседания фракции "Слуга народа" часть народных депутатов выступила против увольнения министра экологии Романа Абрамовского. Депутаты попросили пока отложить этот вопрос.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал нардеп от СН Александр Качура.

По словам нардепа, отложить увольнение Абрамовского просило большое количество депутатов, в частности, мажоритарщики и представители профильного комитета.

"Они не понимают логики его увольнения. Они считают, что его отстраняют от должности в связи с тем, что он борется с вырубкой лесов и так далее. Поэтому они попросили пока отложить вопрос по Абрамовскому", - сказал Качура.

Он добавил, что на место Абрамовского депутатам представили кандидатуру Романа Опимаха, который сейчас возглавляет Госгеонедра. Но к его кандидатуре, как уточнил нардеп, во фракции также были вопросы.

Напомним, сегодня Абрамовский подал в Верховную раду заявление о своем увольнении с должности министра экологии. Вместе с ним в отставку подал министр по вопросам ветеранов Сергей Бессараб.

Как заявлял заместитель главы фракции СН Александр Корниенко, вопрос увольнения Абрамовского с должности министра экологии нардепы планируют рассмотреть в четверг, а уже на следующий день могут назначить нового руководителя этого министерства.

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Новости Украины увольнениеМинэкологииВерховная РадаСлуга народа