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Рада не сможет рассмотреть бюджет-2021 на этой неделе

Новина українською → Украина, Понедельник 30 ноября 2020 11:19
Рада не сможет рассмотреть бюджет-2021 на этой неделе Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада Украины не сможет рассмотреть законопроект о государственном бюджете на следующий год на этой неделе. Спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что проект со значительным опозданием поступил в парламент.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Бюджет к нам поступил с серьезной задержкой. Согласно действующему законодательству и здравому смыслу, народные депутаты должны ознакомиться с документом, и на этой неделе мы его рассмотреть не успеваем", - сказал глава парламента.

Разумков отметил, что документ могут рассмотреть на внеочередном заседании парламента.

"Мы его будем рассматривать или на следующей пленарной неделе, или на следующей внеочередном заседании, если будем видеть поддержку", - сказал спикер ВР.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что закон о государственном бюджете на 2021 год Рада примет в конце этой недели или на следующей. Голоса за документ в парламенте есть.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров 27 ноября передал в Верховную раду проект государственного бюджета на 2021 год.

Отметим также, исполняющая обязанности главы ВР Елена Кондратюк заявила, что парламент готов рассмотреть государственный бюджет на 2021 год в установленные сроки.

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