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Рада не зможе розглянути бюджет-2021 на цьому тижні

Новость на русском → Україна, Понеділок 30 листопада 2020 11:19
Рада не зможе розглянути бюджет-2021 на цьому тижні Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада України не зможе розглянути законопроект про державний бюджет на наступний рік на цьому тижні. Спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що проект зі значним запізненням надійшов до парламенту.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Бюджет до нас надійшов із серйозною затримкою. Згідно з діючим законодавством і здоровим глуздом, народні депутати мають ознайомитися із документом, і на цьому тижні ми його розглянути не встигаємо", - сказав глава парламенту.

Разумков зазначив, що документ можуть розглянути на позачерговому засіданні парламенту.

"Ми його будемо розглядати або на наступному пленарному тижні, або на наступному позачерговому засіданні, якщо будемо бачити підтримку", - сказав спікер ВР.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що закон про державний бюджет на 2021 рік Рада прийме в кінці цього тижня або на наступному. Голоси за документ у парламенті є.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів 27 листопада передав до Верховної ради проект державного бюджету на 2021 рік.

Відзначимо також, виконуюча обов'язки голови ВР Олена Кондратюк заявила, що парламент готовий розглянути державний бюджет на 2021 рік у встановлені терміни.

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