Проект госбюджета-2021: основные показатели

Ко второму чтению увеличили доходы и сократили расходы

Доходы проекта государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн грн. Доходы предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 20 938,5 млн грн.

Текст документа (проект № 4000) обнародован на сайте Верховной рады.

Расходы проекта госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн грн, что на 2 779,0 млн грн меньше, чем в первом чтении.

Согласно документу, предельный объем дефицита государственного бюджета Украины определен в сумме 246 635,5 млн грн. Предусмотрено уменьшение дефицита на 23 718,5 млн грн с 6,0% до 5,5% ВВП.

Прожиточный минимум

Проектом предлагается установить в 2021 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января - 2189 гривен, с 1 июля - 2294 гривны, с 1 декабря - 2393 гривны.

Для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 января - 1769 гривен, с 1 июля - 1854 гривны, с 1 декабря - 1934 гривны.

Минимальная зарплата

Проектом предлагается установить в 2021 году минимальную заработную плату:

в месячном размере: с 1 января - 6000 гривен, с 1 декабря - 6500 гривен;

в почасовом размере: с 1 января - 36,11 гривны, с 1 декабря - 39,12 гривны.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 26 ноября согласовал доработанный проект государственного бюджета на следующий год.

Согласно проекту, Кабинет министров отложил повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 июля на 1 декабря 2021 года.