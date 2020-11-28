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Арахамия назвал сроки принятия госбюджета-2021

Новина українською → Киев, Суббота 28 ноября 2020 12:55
Арахамия назвал сроки принятия госбюджета-2021 Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На следующей неделе точно проголосуют

Закон о государственном бюджете на 2021 год будет принят Верховной радой в конце этой недели или на следующей. Голоса за документ в парламенте есть.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Выглядит так, что бюджет согласовали в конце концов с МВФ, дефицит согласовали. И будем обсуждать на этой неделе в зале. А дальше посмотрим, сможем ли мы его в конце недели проголосовать, или если обсуждения немножко затянутся, тогда на следующей неделе точно проголосуем", - сказал он.

По его словам, в парламенте есть 226 голосов за бюджет.

"Я думаю, что есть", - сказал он и добавил, что кроме фракции "Слуга народа" за документ проголосуют те же фракции и группы, которые поддержали законопроект в первом чтении - "Батькивщина", "За майбутне", "Довира".

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров передал в Верховную раду проект государственного бюджета на 2021 год. Доходы государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн грн. Доходы предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 20 938,5 млн грн.
Расходы в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн грн, что на 2 779,9 млн грн меньше, чем в первом чтении.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 26 ноября согласовал доработанный проект государственного бюджета на следующий год.

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