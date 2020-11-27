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Рада готова рассмотреть госбюджет-2021 в установленные сроки, - Кондратюк

Новина українською → Украина, Пятница 27 ноября 2020 17:46
Рада готова рассмотреть госбюджет-2021 в установленные сроки, - Кондратюк Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Исполняющая обязанности главы Верховной рады Украины Елена Кондратюк заявила, что парламент готов рассмотреть государственный бюджет на 2021 год в установленные сроки. Закон уже поступил в парламент.

Об этом она написала в своем Facebook.

"Сегодня я расписала этот документ для дальнейшей работы. Верховная рада готова рассмотреть проект госбюджета-2021 в установленные сроки с учетом предложений и замечаний народных депутатов", - заверила парламентарий.

Она добавила, что Рада работает в обычном режиме, хотя тревожной является ситуация с заболеваемостью именно среди Аппарата ВР.

"На 27 ноября этот 51 работник Аппарата, причем по ключевым вопросам организации работы парламента. 27 народных депутатов тоже находятся на лечении", - сообщила врио главы парламента.

Она добавила, что в субботу в ВР состоится совещание с участием руководства парламента, представителей Офиса президента, правительства.

На нем обсудят и определят повестку дня, вопросы бюджетного процесса, возвращение ответственности за ложное декларирование, решение конституционного кризиса, комплекс мер по поддержке ФЛП, малого и среднего бизнеса.

Напомним, ранее стало известно, что в Раде 28 ноября состоится совещание глав фракций при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака. На нем планируется обсудить работу парламента на следующей пленарной неделе.

Как писало РБК-Украина, текст доработанного госбюджета на следующий год обнародован на сайте Верховной рады.

Кабмин 26 ноября согласовал доработанный проект государственного бюджета на следующий год.

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