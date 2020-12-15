"Слуга народа" может рассмотреть на фракции назначение еще двух министров

Фракция "Слуга народа" соберется на заседание поздним вечером. Нардепы могут рассмотреть назначение еще двух министров.

Об этом написал замглавы комитета Верховной рады по организации госвласти Александр Качура в своем Telegram.

"Заседание фракции "Слуга народа" переносится на поздний вечер... Возможно, будет рассматриваться вопрос разъединения министерств и создание Министерства аграрной политики, кандидат на должность министра - Роман Лещенко... Возможно изменение главы Минэкологии - будет предложен Роман Опимах", - рассказал парламентарий.

Нардепы также обсудят кандидатуры Юрия Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики Украины, Сергея Шкарлета - на должность министра образования и науки и Юлии Лапутиной - на должность министра по делам ветеранов.

Ранее в комментарии РБК-Украина народный депутат от СН Галина Янченко рассказала, что сегодня вечером на заседании фракции обсудят кадровые вопросы, а именно назначение трех новых министров в правительство Дениса Шмыгаля. В обсуждении будет участвовать президент Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский сегодня примет участие в заседании фракции "Слуга народа". Основная тема обсуждения - кадровые перестановки в Кабинете министров. Встреча президента с депутатами состоится вечером.

Так, вчера глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил возможность назначения министров образования и энергетики уже на этой неделе.