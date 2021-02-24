"Трубу Медведчука" вернули под контроль государства. Все имущество арестовано
Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на украинский участок магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" - так называемую "трубу Медведчука". Ее передадут АРМА.
Соответствующее решение было принято 23 февраля, передает пресс-центр СБУ.
Согласно решению суда, все имущество (в том числе здания, сооружения и другие объекты, которые находятся в Украине) будет передано Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
До этого СБУ и НАБУ обнаружили, что должностные лица компании "ПрикарпатЗападтранс" на основании поддельных документов завладели трубопроводом стоимостью более 200 млн гривен.
"Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности", - добавили в СБУ.
Отметим, "ПрикарпатЗападтранс" связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, против которого введены санкции.
Напомним, СНБО поручил вернуть в государственную собственность украинский участок нефтепровода "Самара - Западное направление".
Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, скоро раскроют больше информации о том, кто украл у украинского народа этот трубопровод и почему он не стал государственным.