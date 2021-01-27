У Путина и Байдена есть разногласия по поводу Украины, - Кремль

В Кремле рассказали о разногласиях Российской Федерации и США из-за Украины. У президента РФ Владимира Путина заявили, что стороны готовы к диалогу.

Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Вчера Путин провел телефонный разговор с новым президентом США Джо Байденом.

"В терминах России и США по ситуации в Украине есть серьезные разногласия, но стороны готовы к диалогу", - заявил Песков.

По его словам, использованные фразы отражают позицию сторон, по этому поводу есть серьезные разногласия.

Напомним, вчера Путин и Байден во время телефонного разговора обсуждали, в частности, Украину.

Американский президент выразил решительную поддержку суверенитета Украины США перед лицом продолжающейся российской агрессии, сообщала пресс-служба Белого дома.

Отметим, в начале января в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не будет ради мести Киеву действовать в ущерб самому себе. Ранее он говорил об охлаждении отношений между РФ и Украиной.

Также у Путина заявили об отсутствии контактов с нынешней властью Украины.