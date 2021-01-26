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Байден впервые в роли президента поговорил с Путиным

Новина українською → Москва, Вторник 26 января 2021 20:58
Байден впервые в роли президента поговорил с Путиным Фото: Джо Байден и Владимир Путин (facebook.com intercourier com ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден впервые после того, как возглавил Белый дом, провел телефонную беседу с российским президентом Владимиром Путиным. Телефонный разговор состоялся 26 января.

Об этом сообщила администрация Путина.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом", - заявили в Кремле.

В Кремле пока не предоставили никаких подробностей разговора двух лидеров. Американская сторона еще официально не подтвердила проведение такого телефонного разговора.

Напомним, Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США одним из последних. Российский президент заявил, что готов к взаимодействию и контактам с новым главой Белого дома.

Как писало РБК-Украина, пресс-секретарь Байдена Джен Псаки на вопрос, когда состоится разговор президентов США и РФ, отвечала, что первые телефонные звонки Байдена будут только партнерам и союзникам.

Добавим, первые телефонные разговоры Байден провел с премьером Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

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