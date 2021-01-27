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У Путіна і Байдена є розбіжності з приводу України, - Кремль

Новость на русском → Москва, Середа 27 січня 2021 12:51
У Путіна і Байдена є розбіжності з приводу України, - Кремль Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі розповіли про розбіжності Російської Федерації та США через Україну. У президента РФ Володимира Путіна заявили, що сторони готові до діалогу.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Вчора Путін мав телефонну розмову з новим президентом США Джо Байденом.

"В термінах Росії і США щодо ситуації в Україні є серйозні розбіжності, але сторони готові до діалогу", - заявив Пєсков.

За його словами, використані фрази відображають позицію сторін, з цього приводу є серйозні розбіжності.

Нагадаємо, вчора Путін і Байден під час телефонної розмови обговорювали, зокрема, Україну.

Американський президент висловив рішучу підтримку суверенітету України США перед обличчям триваючої російської агресії, повідомляла прес-служба Білого дому.

Зазначимо, на початку січня у Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін не буде заради помсти Києву діяти на шкоду самому собі. Раніше він говорив про охолодження відносин між РФ і Україною.

Також у Путіна заявили про відсутність контактів з нинішньою владою України.

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