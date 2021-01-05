ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Путин не станет "стрелять себе в ногу" ради мести Украине, - Кремль

Новина українською → Москва, Вторник 05 января 2021 13:27
Путин не станет "стрелять себе в ногу" ради мести Украине, - Кремль Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не будет ради мести Киеву действовать во вред самому себе. Ранее он говорил об охлаждении отношений между РФ и Украиной.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Путин говорил, что взгляды руководства соседних стран стали диаметрально противоположными.

"Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, - это не его. Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что у президента России Владимира Путина не видят политической воли со стороны украинского лидера Владимира Зеленского для нормализации отношений между странами. При этом сам Кремль якобы заинтересован в этом.

Также у Путина заявили об отсутствии контактов с нынешней властью Украины.

А что касается нормандского формата, то, по словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, политические советники могут провести встречу уже в январе. Однако, пока неизвестно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Путин Украина
NEWS
В Украине планируют ввести электронный кабинет пациента: что это означает
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Украине планируют ввести электронный кабинет пациента: что это означает
DAILY
Шаг вперед. Когда в Украине могут легализировать медицинский каннабис
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Шаг вперед. Когда в Украине могут легализировать медицинский каннабис