США и Германия начали переговоры по "Северному потоку-2"

США начали переговоры с Германией по поводу строительства газопровода "Северный поток-2". Они обсуждают список компаний, против которых могут ввести санкции.

Об этом сообщает Wall Street Journal .

США готовят список компаний, которые потенциально могут попасть под санкции. Также есть вероятность, что американцы откажутся их вводить.

"Администрация Байдена начала переговоры с Берлином о будущем газопровода, включая угрозы санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", - сказал немецкий чиновник в комментарии изданию.

Ранее издание Financial Times писало, что Германия планирует убедить США отказаться от санкций против российского газопровода.

В частности, в Германии рассматривают возможность применения механизма, который позволит немецкой стороне самостоятельно перекрыть газопровод в случае давления России на Украину.