США и Германия начали переговоры по "Северному потоку-2"
США начали переговоры с Германией по поводу строительства газопровода "Северный поток-2". Они обсуждают список компаний, против которых могут ввести санкции.
Об этом сообщает Wall Street Journal.
США готовят список компаний, которые потенциально могут попасть под санкции. Также есть вероятность, что американцы откажутся их вводить.
"Администрация Байдена начала переговоры с Берлином о будущем газопровода, включая угрозы санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", - сказал немецкий чиновник в комментарии изданию.
Ранее издание Financial Times писало, что Германия планирует убедить США отказаться от санкций против российского газопровода.
В частности, в Германии рассматривают возможность применения механизма, который позволит немецкой стороне самостоятельно перекрыть газопровод в случае давления России на Украину.
Напомним, в Сенате США призвали нового президента Джо Байдена ввести санкции против "Северного потока-2".
В частности, в Госдепе США заявляли, что "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность, а его реализация также усиливает влияние России на союзников США.