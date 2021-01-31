На протестах в России жестко задерживают людей. Их число уже превысило 500

Протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального сопровождаются жесткими задержаниями. На данный момент известно о более 500 задержанных.

Об этом сообщает российский правозащитный ресурс ОВД-Инфо.

По данным правозащитников, задержаны 519 человек, из них 110 во Владивостоке, где протестующие вышли на лед и водили хороводы. Далее по числу задержанных идут Красноярск и Новосибирск.

Тем временем российские СМИ публикуют кадры жестких задержаний. Так, например, в Уфе задержали пенсионерку. Пятеро полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак.

Кроме того, массовые протесты уже начались в крупнейших городах России - Москве и Санкт-Петербурге. В российской столице уже задержаны почти 40 человек. Ниже кадры задержаний на Пионерской площади в Петербурге.

Полиция предупреждает участников акций по всей России о том, что они незаконны.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что сегодня протесты проходят в десятках городов Российской Федерации.

Также сообщалось, что Фонд борьбы с коррупцией Навального обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против окружения президента России Владимира Путина. В частности, фонд просит ввести санкции против олигарха Романа Абрамовича, министра здравоохранения Михаила Мурашко и других.