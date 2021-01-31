Протесты в России из-за Навального: что известно

Вторые выходные подряд в РФ проходят митинги в поддержку Алексея Навального. После массовых задержаний и разгонов в прошлую субботу, 31 января участники протестов снова собираются на всероссийскую акцию с требованием освободить арестованного оппозиционера. Все подробности - в материале РБК-Украина.

Митинг за Навального в Москве

Очередная акция "Свободу Навальному!" запланирована на 12:00 в воскресенье, 31 января. Место сбора участников в Москве - территория между Лубянской и Старой площадью, где расположены здания ФСБ и Администрации президента РФ.

Затем планируется шествие по улицам столицы. Его маршрут будет координироваться уже во время акции.

Мы снова выходим на акции протеста против произвола Владимира Путина.



Список городов-участников шествия можно найти на https://t.co/H0u6hgIB2a (список будет обновляться)



До встречи 31 января в 12:00 на центральных улицах вашего города! #свободуНавальному pic.twitter.com/9I76ohiqhC — Команда Навального (@teamnavalny) January 27, 2021

В "Штабе Навального" призвали людей выходить на улицы "за свободу Алексея Навального и за Россию без Путина", а также напомнили, что ст. 31 Конституции РФ дает гражданам право выразить своё мнение массово, мирно и без оружия.

Протесты анонсированы в городах РФ

В прошлую субботу митинги охватили около 200 городов страны от Сахалина до Калининграда. На 31 января команда оппозиционера объявила об организации протестов как минимум в 90 городах. Все они начнутся в полдень по местному времени.

Первыми выйдут на акции за Навального жители восточных регионов. Во Владивостоке протестующие соберутся на Центральной площади, в Хабаровске - шествие пройдет по центральным улицам к площади Ленина.

В Санкт-Петербурге митинг стартует в 12:00 в начале Невского проспекта и мирным шествием пройдет до Смольного.

Обыски и задержания накануне митингов

27 января правоохранители провели около 20 обысков у сторонников и близких Алексея Навального. В частности, в квартирах его супруги Юлии, брата Олега, юриста Фонда Борьбы с коррупцией Любови Соболь, родителей главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова, по адресу матери участницы Pussy Riot Марии Алехиной. После чего Олег Навальный, Мария Алехина и Любовь Соболь были задержаны на 48 часов.

Также обыски прошли в квартирах Киры Ярмыш (пресс-секретарь Навального), Георгия Албурова (замруководителя отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией), главы "Штаба Навального" в Москве Олега Степанова. При этом все они ранее были задержаны за участие в митинге 23 января и для следственных действий были специально доставлены из спецприемника.

Большинство из проведенных обысков связаны с обвинением в нарушении санитарных норм во время акций на прошлых выходных. В рамках оперативных мероприятий изымались электронная техника, компьютеры, жесткие диски.

Полиция предупредила об уголовной ответственности за участие в акциях

Правоохранители предостерегли организаторов и участников протестов 31 января об уголовной ответственности и предупредили о незаконности мероприятий.

Согласно сообщению пресс-службы МВД по Москве, призывы и участие в несанкционированных акциях будут расцениваться как угроза общественному порядку. Также в полиции добавили, что за участие в подобных мероприятиях предусмотрено наказание в соответствии с законом.

Как прошли митинги в РФ 23 января

В минувшую субботу на протесты вышли жители 196 городов России. Самой массовой стала акция в поддержку Навального в Москве. Она собрала около 40 тысяч участников. Протесты в столице завершились вечером у здания СИЗО "Матросская тишина", где находится Алексей Навальный.

Митинги сопровождались разгонами и стычками с силовиками. Более 40 участников получили травмы. Всего было задержано почти 4 тысячи человек, из них 300 - несовершеннолетние. Жена оппозиционера Юлия также была задержана на несколько часов. В отношении демонстрантов возбуждено 20 уголовных дел, в основном, по обвинению в применении насилия против силовиков.

Представители власти назвали акции незаконными, поскольку о них не уведомили в установленном порядке.

За рубежом акции за Навального прошли в 70 городах. Так, в Берлине собралось около 3 тысяч демонстрантов. В Киеве митинг состоялся у посольства РФ.

В чем обвиняют Алексея Навального

Навального задержали в московском аэропорту 17 января после возвращения из Германии, а на следующий день решением суда оппозиционера арестовали на 30 суток.

На протяжении нескольких месяцев Алексей Навальный лечился в Берлине от последствий отравления, причастными к которому он сам назвал спецслужбы РФ. В это время на территории России его объявили в розыск в связи с "неоднократным нарушением обязательств условного срока" по так называемому делу "Ив Роше".

В 2014 году суд обвинил Алексея Навального и его брата Олега в мошенничестве. Как установило следствие, компания Навальных "Главное подписное агентство" в 2008-2011 оказывала "Ив Роше Восток" услуги по завышенным ценам, из-за чего ей был нанесен ущерб в 55 млн рублей.

Алексея Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Позднее суд продлил испытательный срок до 30 декабря 2020 года.

На данный момент Федеральная служба исполнения наказаний настаивает на замене условного срока реальным. С учетом проведенного года под домашним арестом, Навальный может получить еще 2,5 года тюремного заключения. Суд назначен на 2 февраля.

Кроме того, еще 10 лет колонии оппозиционеру могут дать по другому делу, которое сейчас расследуется. По информации СМИ, это дело о мошенничестве с пожертвованиями "Фонду борьбы с коррупцией".