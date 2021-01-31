На протестах в Росії жорстко затримують людей. Їх число вже перевищило 500

Протести в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального супроводжуються жорсткими затриманнями. На даний момент відомо про понад 500 затриманих.

Про це повідомляє російський правозахисний ресурс ОВД-Інфо.

За даними правозахисників, затримано 519 осіб, з них 110 у Владивостоці, де протестувальники вийшли на лід та водили хороводи. Далі за кількістю затриманих йдуть Красноярськ і Новосибірськ.

Тим часом російські ЗМІ публікують кадри жорстких затримань. Так, наприклад, в Уфі затримали пенсіонерку. П'ятеро поліцейських то піднімаючи, то опускаючи, тягли жінку до автозака.

Крім того, масові протести вже почалися в найбільших містах Росії - Москві і Санкт-Петербурзі. У російській столиці вже затримано майже 40 осіб. Нижче кадри затримань на Піонерській площі в Петербурзі.

Поліція попереджає учасників акцій по всій Росії про те, що вони незаконні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що сьогодні протести проходять в десятках міст Російської Федерації.

Також повідомлялося, що Фонд боротьби з корупцією Навального звернувся до президента США Джо Байдена з проханням ввести санкції проти оточення президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, фонд просить ввести санкції проти олігарха Романа Абрамовича, міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка та інших.