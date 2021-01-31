ОМОН, хороводы и более сотни задержанных: в России начались протесты за Навального

С утра 31 января в Российской Федерации возобновились протесты в поддержу оппозиционера Алексея Навального. В некоторых городах на востоке страны они уже завершились, известно о 145 задержанных.

Об этом пишет российский правозащитный ресурс ОВД-Инфо.

Первые протесты начались на востоке страны, люди собираются в условиях 40-градусных морозов. В частности, в Петропавловске-Камчатском на акции за Навального задержали местного активиста, когда он пытался развернуть плакат с требованием освободить оппозиционера. Всего на протесте задержали не менее пяти человек, у них в полиции принудительно берут отпечатки пальцев.

На протестах во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске тоже есть задержанные, в том числе журналисты. Во Владивостоке около сотни человек вышли на лед и водили хороводы. Они также скандировали "Путин - вор", "Аквадискотека", "Свободу Навальному!".

Также сообщается, что в Чите полиция останавливает прохожих и фотографирует их паспорта и лица. ОМОН задерживает людей на акциях в Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Новокузнецке, Якутске и Кемерове.

Кроме того, правозащитники сообщают, что на помощь ОМОНу в Красноярске пришли так называемые "титушки". По всей России сегодня также проходят обыски у активистов и членов штабов Навального.

Напомним, ранее сообщалось, что в России арестовали украинку Ольгу Бендас по обвинению в якобы избиении полицейского на акции протеста за Навального.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден пока не будет принимать решения относительно санкций против Российской Федерации за ситуацию с Навальным.