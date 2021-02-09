Шмыгаль и президент Евросовета обсудили ассоциацию Украины с ЕС
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе встречи они обсудили ассоциацию Украины с Евросоюзом.
Так, в ходе переговоров Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на согласование конкретных сроков для запуска процесса достижения целей по Соглашению об ассоциации с ЕС.
По его словам, Украина ожидает, что заседание Совета ассоциации обеспечит прогресс в дальнейшем развитии экономической интеграции Украины в ЕС.
"Мы рассматриваем Соглашение об ассоциации как инструмент интеграции Украины в ЕС, а работу по ее имплементации - как основу для тесного сшивания наших экономик и рынков", - заявил Шмыгаль.
Премьер также отметил, что одним из приоритетов Украины является начало диалога по обновлении программы по углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.
"Это будет способствовать дальнейшему развитию двусторонней торговли, а также усилит секторальные положения Соглашения", - отметил премьер.
Он также отметил ценность начала официального диалога с ЕС по "зеленой" трансформации Украины и согласования украинской политики с Европейским зеленым курсом.
"Украина предана дальнейшей интеграции энергетических рынков с ЕС, имплементации реформ в сфере энергетики с целью выполнения обязательств по приближению украинского законодательства в сфере энергетики к законодательству ЕС", - подчеркнул он.
Кроме того, украинский премьер поблагодарил Шарлю Мишелю и Евросоюз за поддержку целей создания "Крымской платформы".
"Мы ожидаем, что Евросоюз активно включится в учредительного саммита платформы который запланирован на август 2021 в Киеве", - добавил он.
Напомним, ранее президенты Совета Европы и Еврокомиссии анонсировали всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
Ранее сообщалось, что в письме к президенту Владимиру Зеленского лидеры Совета Европы и Еврокомиссии пообещали, что ЕС поможет Украине с доступом к вакцинам от коронавируса. ЕС делает шаги, чтобы Украина как можно быстрее получила доступ к вакцинам от COVID-19.