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Военный переворот в Армении: Пашинян уволил главу Генштаба ВС

Новина українською → Ереван, Четверг 25 февраля 2021 10:51
Военный переворот в Армении: Пашинян уволил главу Генштаба ВС Фото: Никол Пашинян (facebook com tv360)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уволил главу Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна. Он вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал отставки Пашиняна.

Об этом премьер-министр заявил в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей, сообщил Пашинян.

"Я сегодня принял решение уволить начальника генштаба и его первого заместителя", - отметил он.

Агенство Newsarmenia пишет, что генштаб ВС Армении выражает решительный протест в связи с неосмотрительным и необоснованным увольнением первого заместителя начальника ГШ ВС Армении Тирана Хачатряна.

Военный назвал "несерьезными" выводы о неэффективности ракетных комплексов "Искандер", которые ранее озвучил премьер-министр.

"В столь сложное для страны время подобное решение является антигосударственным и безответственным шагом", - говорится в заявлении Генштаба.

Напомним, армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.

Отметим, на этой неделе в Ереване возобновились акции протеста возле одного из правительственных зданий.

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