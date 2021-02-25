Военный переворот в Армении: Пашинян уволил главу Генштаба ВС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уволил главу Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна. Он вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал отставки Пашиняна.
Об этом премьер-министр заявил в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.
Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей, сообщил Пашинян.
"Я сегодня принял решение уволить начальника генштаба и его первого заместителя", - отметил он.
Агенство Newsarmenia пишет, что генштаб ВС Армении выражает решительный протест в связи с неосмотрительным и необоснованным увольнением первого заместителя начальника ГШ ВС Армении Тирана Хачатряна.
Военный назвал "несерьезными" выводы о неэффективности ракетных комплексов "Искандер", которые ранее озвучил премьер-министр.
"В столь сложное для страны время подобное решение является антигосударственным и безответственным шагом", - говорится в заявлении Генштаба.
Напомним, армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.
Отметим, на этой неделе в Ереване возобновились акции протеста возле одного из правительственных зданий.