Президент Армении обратился в Конституционный суд из-за увольнения главы Генштаба

Саркисян просит Конституционный суд Армении решить вопрос соответствия Конституции закона о воинской службе.

"Подача заявления обусловлена ​ существующими в юридической практике указанного закона проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об увольнении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Оника Гаспаряна и последующие конституционно-правовые процессы", - говорится в заявлении президента Армении.

Он отметил, что решения Конституционного суда могут оказать серьезное влияние на текущие решения и последующие процессы, связанные со сложившейся ситуацией в стране.

"Президент республики надеется, что соответствующее решение будет принято в кратчайшие сроки и будет способствовать разрешению нынешнего кризиса", - говорится в заявлении.