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Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба Армении без одобрения президента

Новина українською → Ереван, Среда 10 марта 2021 09:16
Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба Армении без одобрения президента Фото: Никол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об освобождении от должности главы Генерального штаба страны Оника Гаспаряна. Пашинян объяснил такое решение тем, что президент Армен Саркисян не подписал указ об увольнении Гаспаряна в срок и не стал обжаловать его в Конституционном суде.

Об этом сообщает пресс-служба Пашиняна.

"Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона", - говорится в заявлении Пашиняна.

Напомним, 25 февраля Гаспарян призвал Пашиняна подать в отставку на фоне акций протеста в Армении. Пашинян, в свою очередь, обвинил главу Генштаба в попытке военного переворота в Армении.

Позже премьер Армении дважды направлял на подпись президенту указ об увольнении главы Генштаба.

Как писало РБК-Украина, президент Армении оба раза отказался подписывать указ об увольнении Гаспаряна. При этом Саркисян призвал урегулировать политический кризис в стране.

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Новости Украины Политика Генштаб Армения Никол Пашинян
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