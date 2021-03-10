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Президент Вірменії звернувся в Конституційний суд через звільнення глави Генштабу

Автор: Ігор Литвиненко

Президент Вірменії Армен Саркісян звернувся до Конституційного суду в зв'язку з рішенням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна звільнити главу Генерального штабу Оніка Гаспаряна. Саркісян сподівається, що рішення КС буде прийнято в найкоротші терміни.

Про це повідомляє прес-служба президента Вірменії.

Саркісян просить Конституційний суд Вірменії вирішити питання відповідності Конституції закону про військову службу.

"Подача заяви обумовлена існуючими в юридичній практиці зазначеного закону проблемами, які стали більш очевидними в результаті ініціативи прем'єр-міністра про звільнення начальника Генерального штабу Збройних сил Республіки Вірменія Оніка Гаспаряна і наступні конституційно-правові процеси", - йдеться в заяві президента Вірменії

Він зазначив, що рішення Конституційного суду може мати серйозний вплив на поточні рішення і процеси, пов'язані зі сформованою ситуацією в країні.

"Президент республіки сподівається, що відповідне рішення буде прийнято в найкоротші терміни і сприятиме вирішенню нинішньої кризи", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що звільнив з посади главу Генштабу Оніка Гаспаряна без схвалення Саркісяна. Пашинян пояснив це тим, що президент не підписав указ в строк і не оскаржив його в Конституційному суді.

Відзначимо, 25 лютого Гаспарян закликав Пашиняна подати у відставку на тлі акцій протесту у Вірменії. Прем'єр Вірменії, в свою чергу, звинуватив главу Генштабу в спробі військового перевороту у Вірменії.

Як повідомляло РБК-Україна, Пашинян двічі направляв Саркісяну указ про звільнення Гаспаряна, однак президент обидва рази відмовлявся його підписувати.

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