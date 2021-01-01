Португалия стала председателем Совета ЕС

Португалия 1 января перебирает полугодовое председательство в Совете Европейского Союза. В прошлом году председательствовала Германия.

Об этом написал в Twitter премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Срок полномочий Лиссабона составит шесть месяцев.

"Это - честь и огромная ответственность для Португалии перенимать эстафету от Германии и федерального канцлера Ангелы Меркель", - написал Кошта.

Как пишет Deutsche Welle, в ближайшие шесть месяцев на повестке, как ожидается, будут доминировать темы, связанные с преодолением последствий пандемии и распределением средств из принятого годом ранее пакета помощи европейскому сообществу объемом в 750 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал торговое соглашение с Европейским союзом. Настоящее соглашение регулирует торговые отношения между Соединенным Королевством и ЕС после завершения Brexit.

Напомним, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сменилось руководство. Пост председателя ОБСЕ заняла Швеция.