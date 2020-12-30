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Премьер Британии подписал торговое соглашение с ЕС

Новина українською → Лондон, Среда 30 декабря 2020 20:07
Премьер Британии подписал торговое соглашение с ЕС Фото: Борис Джонсон подписывает торговое соглашение с ЕС (twitter.com/BorisJohnson)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал торговое соглашение с Европейским союзом. Это соглашение регулирует торговые отношения между Соединенным Королевством и ЕС после завершения Brexit.

О подписании документа Джонсон сообщил на странице в Twitter.

Британский премьер подписал соглашение после его одобрения парламентом страны.

"Подписывая это соглашение, мы выполняем суверенное желание британского народа жить по своим законам, принятым их собственным избранным парламентом", - заявил Джонсон.

Отметим, Британия и ЕС достигли согласия относительно торгового соглашения вечером 24 декабря. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере после выхода Британии из Европейского союза.

Напомним, сегодня утром торговое соглашение было подписано лидерами Евросоюза. Далее соглашение должны рассмотреть в Европарламенте и Совете Европы, и только потом оно вступит в силу.

Как писало РБК-Украина, ратифицировать соглашение в Европарламенте планируют в марте 2021 года.

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