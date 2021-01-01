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ОБСЕ возглавила представительница Швеции

Новина українською → Стокгольм, Пятница 01 января 2021 11:45
ОБСЕ возглавила представительница Швеции Фото: Анн Линде (wikipedia)
Автор: Анастасия Рокитна

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сменилось председательство. Пост председателя ОБСЕ заняла Швеция.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Швеция, получающая в рамках ОБСЕ мандат на год, сменит Албанию. Стокгольм будет контролировать обеспечение мира и стабильности в Европе посредством наблюдения за выборами, поддержки основных свобод и защиты меньшинств, а также борьбы с контрабандой людей и терроризмом.

ОБСЕ объединяет 57 стран Северной Америки, Европы и Центральной Азии. Штаб-квартира и секретариат организации расположены в Вене.

По ротационному принципу, на 2021 главой ОБСЕ стала руководитель МИД Швеции Анн Линде.

Напомним, в Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала 58 нарушений режима прекращения огня. Еще 37 нарушений в Луганской области.

Ранее в Кабмине заявили, что украинская сторона в вопросе мирного урегулирования конфликта на востоке страны уже сегодня работает по плану "Б" по Донбассу. Этот план заключается в работе над реинтеграцией оккупированных территорий еще до того, как Россия выведет войска.

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