RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Португалія стала головою Ради ЄС

Автор: Анастасия Рокитна

Португалія 1 січня перебирає піврічне головування в Раді Європейського Союзу. Минулого року головувала Німеччина.

Про це написав в Twitter прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

Термін повноважень Лісабона складе шість місяців.

"Це - честь і величезна відповідальність для Португалії переймати естафету від Німеччини і федерального канцлера Ангели Меркель", - написав Кошта.

Як пише Deutsche Welle, у найближчі шість місяців на повістці, як очікується, будуть домінувати теми, пов'язані з подоланням наслідків пандемії і розподілом коштів з прийнятого роком раніше пакета допомоги європейської спільноти об'ємом в 750 мільярдів євро.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав торгову угоду з Європейським союзом. Ця угода регулює торгові відносини між Сполученим Королівством та ЄС після завершення Brexit.

Нагадаємо, в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) змінилося керівництво. Пост голови ОБСЄ зайняла Швеція.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Рада ЄвропиПортугалия