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Кто попал под новые санкции СНБО и что о них известно

Автор: РБК-Украина

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда лиц, которые могут быть причастны к финансированию терроризма на Донбассе. В частности, в списке в общей сложности фигурируют 8 человек.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, в санкционный список попали:

  • Константин Вацковский - гражданин России
  • Валерий Донченко - гражданин России
  • Наталья Лавренюк - гражданка Украины
  • Сергей Лисогор - гражданин России
  • Оксана Марченко - гражданка Украины
  • Александр Маслюк - гражданин России
  • Виктор Медведчук - гражданин Украины
  • Михаил Попов - гражданин России

Отметим, Наталью Лавринюк называют гражданской женой народного депутата Тараса Козака, который ранее попал под санкции, когда, в том числе, были закрыты три его телеканала.

Как ранее писало РБК-Украина, финансирование заблокированных ранее телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne осуществлялось частично через зарегистрированную в Ростове-на-Дону компанию "Торговый дом "Донские угли". Эта компания занимается угольным бизнесом на оккупированном Донбассе.

Ее учредителями выступают фигуранты нынешнего санкционного списка Александр Маслюк и Виталий Донченко, а директором - Сергей Лисогор.

Кроме того, Лисогор указан директором зарегистрированной в Москве компании ФК "Стратегия", которая занимается торговлей топливом. С ней связана компания ИК "Таврия-Север". Ее учредителем указана кипрская Ventolor Investments Limited, которая принадлежит Оксане Марченко - жене Виктора Медведчука.

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