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Хто потрапив під нові санкції РНБО і що про них відомо

Автор: РБК-Україна

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти низки осіб, які можуть бути причетні до фінансування тероризму на Донбасі. Зокрема, у списку загалом фігурують 8 осіб.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, до санкційного списку потрапили:

  • Костянтин Вацьковський - громадянин Росії
  • Валерій Донченко - громадянин Росії
  • Наталя Лавренюк - громадянка України
  • Сергій Лісогор - громадянин Росії
  • Оксана Марченко - громадянка України
  • Олександр Маслюк - громадянин Росії
  • Віктор Медведчук - громадянин України
  • Михайло Попов - громадянин Росії

Відзначимо, Наталю Лавренюк називають цивільною дружиною народного депутата Тараса Козака, який раніше потрапив під санкції, коли, в тому числі, були закриті три його телеканали.

Як раніше писало РБК-Україна, фінансування заблокованих раніше телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne здійснювалося частково через зареєстровану в Ростові-на-Дону компанію "Торговий дім "Донське вугілля". Ця компанія займається вугільним бізнесом на окупованому Донбасі.

Її засновниками виступають фігуранти нинішнього списку санкцій Олександр Маслюк та Віталій Донченко, а директором - Сергій Лісогор.

Крім того, Лісогор вказаний директором зареєстрованої в Москві компанії ФК "Стратегія", яка займається торгівлею паливом. З нею пов'язана компанія ІК "Таврия-Север". Її засновником вказана кіпрська Ventolor Investments Limited, яка належить Оксані Марченко - дружині нардепа Віктора Медведчука.

Секретар РНБО також заявив, що проти Марченко та Медведчука ввели санкції за фінансування тероризму. Обмеження вводяться на три роки.

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