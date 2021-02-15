Отсутствие транша МВФ в 2021 году не будет катастрофой для Украины, - Гетманцев

По его словам, сейчас сотрудничество с МВФ продолжается.

"Мы убеждены в том, что нам пройти 21-й год без очередного транша МВФ будет намного труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность", - сказал Гетманцев.

При этом нардеп назвал отрицательным результатом провал переговоров с миссией МВФ.

"С другой стороны мы должны понимать, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев", - добавил Гетманцев.

Он отметил, что сейчас стороны признали, что им необходимы дополнительные консультации.