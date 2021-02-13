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Миссия МВФ завершила работу. О пересмотре программы не договорились

Новина українською → Киев, Суббота 13 февраля 2021 09:11
Миссия МВФ завершила работу. О пересмотре программы не договорились Фото: Йоста Люнгман (vmr gov ua)
Автор: Ростислав Шаправский

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в Украине. Стороны не договорились о пересмотре программы stand by.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

По его словам, в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля эксперты МВФ обсудили с украинскими властями прогресс во внедрении реформ, которые являются частью программы. В частности, обсуждали усиление управления Национальным банком, улучшение законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления, а также меры, направленные на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе.

Кроме того, обсуждались законодательные инициативе по антикоррупционной инфраструктуре и судопроизводству и меры в секторе энергетики.

"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", - подчеркнул Люнгман.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина хочет переформатировать меморандум с МВФ, в том числе, из-за вопроса тарифов на газ.

При этом правительство не рассматривает вариант того, что МВФ не предоставит транш в 2021 году.

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