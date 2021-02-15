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Відсутність траншу МВФ в 2021 році не буде катастрофою для України, - Гетманцев

Автор: Ігор Литвиненко

Україні буде набагато важче пройти 2021 рік без траншу від Міжнародного валютного фонду. Однак відсутність траншу в цьому році не стане катастрофою для країни.

Про це під час брифінгу заявив глава фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

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За його словами, зараз співпраця з МВФ триває.

"Ми переконані в тому, що нам пройти 21-й рік без чергового траншу МВФ буде набагато важче, але це ні в якому разі не буде катастрофою. У нас є відповідні ресурси, у нас є відповідні можливості, щоб це здійснити. Ніякої катастрофи не буде. Будуть виконані бюджетні зобов'язання, буде в країні фінансова стабільність, буде валютна стабільність", - сказав Гетманцев.

При цьому нардеп назвав негативним результатом провал переговорів з місією МВФ.

"З іншого боку ми повинні розуміти, що співпраця з будь-яким міжнародним партнером можливо тоді, коли це задовольняє інтереси як міжнародних партнерів, так і України. Ми повинні в цих переговорах знайти правильний баланс, щоб не перейти червоні лінії ні нашого суверенітету, ні інтересів українців", - додав Гетманцев.

Він зазначив, що зараз сторони визнали, що їм необхідні додаткові консультації.

Нагадаємо, місія МВФ завершила свою роботу в Україні 12 лютого. В результаті сторони не домовилися про перегляд програми Stand-by, що призвело б до виділення чергового траншу.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство фінансів не розглядає варіантів без допомоги від МВФ в 2021 році.

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Новини України МВФДанило Гетманцев
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