ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Велика цена вопроса: Минфин не рассматривает планы без МВФ в 2021

Новина українською → Украина, Четверг 11 февраля 2021 10:19
Велика цена вопроса: Минфин не рассматривает планы без МВФ в 2021 Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министерство финансов не рассматривает вариантов, при которых наше государство оказалось бы без поддержки Международного валютного фонда. Глава ведомства Сергей Марченко заявил, что цена вопроса "достаточно велика".

Об этом он рассказал в интервью изданию "Корреспондент".

"В этом году планов без МВФ мы не рассматриваем. Потому что цена вопроса достаточно велика... Важно, чтобы мы оставались в программе. Если новые транши придут с задержкой в месяц, это не является проблемой", - отметил Марченко.

Глава министерства пояснил, что позиция МВФ важна на рынках капитала для внешних заимствований, для получения финансирования от таких международных партнеров, как Всемирный банк и Еврокомиссия.

Марченко также назвал "домашние задания" Украины, которые обсуждаются в переговорах с фондом. Речь идет об антикоррупционной инфраструктуре, проведении судебной реформы, урегулировании тарифных вопросов на рынке газа, а также консолидации бюджета на 2022 год.

Он заверил, что особых споров с командой фонда нет, а есть вопрос формулировок обязательств, которые Украина берет на себя.

"Здесь больше вопрос технический - сформулировать обязательства. Да и какие могут быть споры? Например, вокруг рынка природного газа. Есть вопрос, как сделать так, чтобы ситуация с созданием регуляции на этом рынке была минимизирована", - рассказал глава Минфина.

Напомним, в начале февраля миссия Международного валютного фонда продолжила свою работу в Украине. Однако дополнительная информация по работе миссии пока отсутствует.

Как писало РБК-Украина, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что Украина ожидает получить 2,2 млрд долларов в виде трех траншей от Международного валютного фонда в 2021 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Министерство финансов Украины МВФ
NEWS
Рост случаев: в Украине 5039 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 5039 новых заражений коронавирусом
DAILY
Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок