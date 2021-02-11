Велика цена вопроса: Минфин не рассматривает планы без МВФ в 2021

Министерство финансов не рассматривает вариантов, при которых наше государство оказалось бы без поддержки Международного валютного фонда. Глава ведомства Сергей Марченко заявил, что цена вопроса "достаточно велика".

Об этом он рассказал в интервью изданию "Корреспондент".

"В этом году планов без МВФ мы не рассматриваем. Потому что цена вопроса достаточно велика... Важно, чтобы мы оставались в программе. Если новые транши придут с задержкой в месяц, это не является проблемой", - отметил Марченко.

Глава министерства пояснил, что позиция МВФ важна на рынках капитала для внешних заимствований, для получения финансирования от таких международных партнеров, как Всемирный банк и Еврокомиссия.

Марченко также назвал "домашние задания" Украины, которые обсуждаются в переговорах с фондом. Речь идет об антикоррупционной инфраструктуре, проведении судебной реформы, урегулировании тарифных вопросов на рынке газа, а также консолидации бюджета на 2022 год.

Он заверил, что особых споров с командой фонда нет, а есть вопрос формулировок обязательств, которые Украина берет на себя.

"Здесь больше вопрос технический - сформулировать обязательства. Да и какие могут быть споры? Например, вокруг рынка природного газа. Есть вопрос, как сделать так, чтобы ситуация с созданием регуляции на этом рынке была минимизирована", - рассказал глава Минфина.