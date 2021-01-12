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"Выражаем протест": Украина сделала заявление из-за приговора суда РФ украинцам

Новина українською → Киев, Вторник 12 января 2021 11:04
"Выражаем протест": Украина сделала заявление из-за приговора суда РФ украинцам Фото: здание МИД (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением российского суда об осуждении трех украинцев по делу "Хизб ут-Тахрир". Украина просит международное сообщество усилить политико-дипломатическое давление на РФ.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Российский суд принял решение приговорить Энвера Омерова - на 18 лет, Айдера Джаппарова - на 17 лет, Реза Омерова - на 13 лет лишения свободы в колониях строгого режима.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с позорным решением Южного окружного военного суда Российской Федерации от 12 января 2021... Требуем от РФ отменить решение суда и немедленно освободить Энвера и Реза Омеровых, Айдера Джаппарова, а также всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - говорится в заявлении.

Украина заявляет о системных политических преследованиях во временно оккупированном Крыму со стороны России.

"Призываем международное сообщество осудить применение РФ политических преследований против граждан Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление с целью освобождения незаконно задержанных ней украинцев и крымских татар", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону объявил приговор жителям Белогорского района Крыма, которых обвиняют в "осуществлении террористической деятельности" и участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

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