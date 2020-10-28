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НАПК закрывает реестр электронных деклараций

Новина українською → Киев, Среда 28 октября 2020 18:05
НАПК закрывает реестр электронных деклараций Фото: глава НАПК Александр Новиков (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Марианна Присяжнюк

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) закрывает реестр электронных деклараций. Это связано с решением Конституционного суда.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в НАПК.

"Да, мы сегодня закрываем реестр", - сказал источник.

Решение о закрытии реестра вызвано постановлением Конституционного суда признать незаконными полномочия НАПК проверять декларации и выявлять конфликты интересов.

В решении суд подчеркивает, что любые формы и методы контроля в виде проверок, мониторинга и т.д. функционирования и деятельности судов и судей должны реализовываться только органами судебной власти и исключать создание таких органов в системе как исполнительной, так и законодательной власти.

Во вторник НАПК заявило о конфликте интересов судей Конституционного суда, которые вынесли решение по антикоррупционным нормам. Агентство выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Ирины Завгородней и Сергея Головатого.

Сегодня Конституционный суд заявил о многомесячном давлении со стороны НАПК и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Обращение было направлено к президенту, главе Верховной рады и премьер-министру.

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