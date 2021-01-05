"Медзакупки" обратились к Кабмину, просят разблокировать их работу

Работа государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" заблокирована. ГП обратилось к Кабинету министров и Министерству здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В заявлении говорится, что промедление подвергает опасности пациентов.

"Мы обращаемся к Кабмину, и Минздраву, и всем привлеченным к этому процессу государственным структурам. Такие документы, как номенклатура товаров к закупке, паспорта бюджетных программ и план использования бюджетных средств на 2021 год, которые, помимо прочего, обеспечивают операционную деятельность предприятия, должны быть безотлагательно утверждены", - говорится в заявлении.

Из-за того, что работа предприятия заблокирована, "Медзакупки" не могут принимать и развозить товары. Это касается лекарств и медизделий, закупленных по государственным программам Минздрава.

Также невозможно продолжать сбор информации об остатках медицинских товаров. Под угрозой также работа системы MedData.

Напомним, в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" заявили, что один из производителей вакцины против COVID-19 намерен отказаться от ведения дальнейших переговоров с Украиной. Причиной тому является затягивание принятия решения.