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Минздрав затягивает согласование закупки еще одной COVID-вакцины, - "Медзакупки"

Новина українською → Киев, Вторник 05 января 2021 10:55
Минздрав затягивает согласование закупки еще одной COVID-вакцины, - "Медзакупки" Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" заявили, что один из производителей вакцины против COVID-19 намерен отказаться от ведения дальнейших переговоров с Украиной. Причиной тому является затягивание принятия решения.

Об этом заявил руководитель госпредприятия Арсен Жумадилов, передает "Украинская правда. Жизнь".

По его словам, "Медицинские закупки Украины" направили в Минздрав все предложения относительно договоров с несколькими поставщиками на согласование. В Минздраве согласовали только Sinovac Biotech.

Жумадилов отметил, что было предложение по закупке у еще одной компании и Минздрав получил все необходимые документы для согласования, но решение до сих пор не принято.

"С тех пор ни одного сообщения или обратной связи от министерства ни компания-производитель, ни государственное закупочное агентство "Медзакупки Украины" не получили", - отметил руководитель госпредприятия.

По его словам, 4 января компания в письменном виде сообщила, что может отказаться от заказа Украины в случае дальнейшего промедления.

Ранее в "Медзакупках" заявили, что министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины и таким образом превысил свои полномочия.

Как писало РБК-Украина, первая партия вакцин Sinovac Biotech будет поставлена в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации. Первый транш составит 700 тысяч доз.

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