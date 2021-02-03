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Минкульт будет просить YouTube закрыть страницы NewsOne, ZIK и "112 Украина"

Новина українською → Киев, Среда 03 февраля 2021 15:05
Минкульт будет просить YouTube закрыть страницы NewsOne, ZIK и "112 Украина" Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство культуры и информационной политики Украины направит в компанию YouTube решение СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина". Украина будет просить закрыть их страницы на YouTube.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Минкульта Александр Ткаченко.

Он заявил, что эти каналы в эфирном, спутниковом, или в интернет-трансляциях представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины.

"Конечно, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но уверен - популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент", - сообщил Ткаченко.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал РБК-Украина, что телеканалам NewsOne, ZIK и "112 Украина" не поможет перерегистрация, чтобы возобновить вещание.

Также источники издания в правоохранительных органах сообщили, что Украина ввела санкции против самолетов народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Более того, источники издания сообщили, что каналы Козака финансируются за счет бизнеса в ОРЛО.

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